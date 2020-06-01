الشيخ جمال الضاري يبحث تطورات الأوضاع في العراق مع الزرفي

2020/06/01 | 12:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري في مكتبه بالعاصمة بغداد رئيس كتلة النصر النيابية، عدنان الزرفي، وبحث معه تطورات الأوضاع في العراق.

وأكد الجانبان ضرورة توحيد الجهود لمواجهة جائحة كورونا، والتشديد على أهمية وضع مصلحة العراقيين أولاً، خلال جولة الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة.

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