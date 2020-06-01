في مثل هذا اليوم: 48 عامًا على تأميم النفط العراقي.. شاهد خطاب أحمد حسن البكر بهذه المناسبة

2020/06/01 | 12:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد 48 عامًا على استعادة العراق لنفطه من الشركات الاجنبية، وفرض سيطرته عليه من حيث الانتاج والتصدير، والذي اعلن عنه رسميًا في الأول من حزيران عام 1972.وكان العراق في آواخر الستينيات وبداية السبعينيات غير راض عن الطريقة التي تدير بها شركة نفط العراق مستويات الانتاج في العراق مستندة إلى مصالحها التجارية في […]

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