الصحة العالمية تؤكد ضرورة حظر التجوال الشامل في العراق

2020/06/01 | 12:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..حثت منظمة الصحة العالمية في العراق جميع العراقيين على اتباع الاجراءات الوقائية الصادرة من السلطات الصحية لاحتواء انتشار فيروس كوفيد-19 بعد ارتفاع معدلات الإصابة، مؤكدة ان إعادة تطبيق حظر التجوال الكامل لاسبوعا اخر في العراق كان إجراءا ضروريا في مكافحة الفيروس.وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق الدكتور أدهم إسماعيل مجددا دعم منظمة […]

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