الأعرجي: الحوار الاستراتيجي العراقي الأميركي سيجدد الصراع السياسي

2020/06/01 | 12:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقع نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الاعرجي، تجدد الصراع السياسي في العراق بناءً على املاءات تبعية بعد الحوار العراقي الأميركي المرتقب.

وقال الاعرجي في تغريدة على تويتر، إن الحوار الاستراتيجي العراقي الأميركي المزمع انعقاده منتصف الشهر الحالي بخصوص بقاء القوات الأمريكية في العراق، سيُجدِّد الصراع السياسي.

وأضاف، لكن تجدد الصراع ليس وفقاً للمصلحة الوطنية وإنما بناءً على إملاءات دولية أو مواقف تبعية.

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