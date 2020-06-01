2020/06/01 | 12:18 - المصدر: بغداد اليوم

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العراق يغلق معبراً حدودياً مع إيران بعد تسجيل 51 إصابة بكورونا في قضاء بكردستان

يتبع .



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بغداد اليوم - ديالى

كشفت مديرية الزراعة في محافظة ديالى، عن حجم حرائق محصول الحنطة ومسار الحصاد للموسم الحالي في المحافظة.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة صادرة عن مدير الزراعة في ديالى، حسين عباس خضير، أن "المساحة المتضررة من محصول الحنطة

بغداد اليوم- بغداد

فتح عضو اللجنة المالية النيابية، محمد صاحب الدراجي، الإثنين (1 حزيران 2020)، النار على شركات البطاقات الالكترونية، ومقدار ما تحصل عليه هذه الشركات من أموال، سماها الدراجي "هدراً سنوياً" ودعا الى ايقافه..

وقال الدراجي، ع

بغداد اليوم- بغداد

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الاثنين (01 حزيران 2020)، حالة الطقس خلال اليوم واليومين المقبلين في البلاد، مبينة ان محافظة البصرة سجلت 47 درجة مئوية.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "طقس ا

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