مقتل وإصابة 4 منتسبين بانفجار عبوة ناسفة في قضاء مخمور بالموصل

2020/06/01 | 12:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-نينوى

أعلنت خلية الاعلام الامني، الإثنين، مقتل وإصابة 4 منتسبين بانفجار عبوة ناسفة في قضاء مخمور، التابع لمحافظة نينوى.

وذكرت الخلية، في بيان، أن "عبوة ناسفة انفجرت على عجلة تابعة الى فوج مغاوير الفرقة 14 خلال تفتيش منطقة جبل كراو ضمن قاطع مخمور".

واشارت الى أن "الانفجار ادى الى استشهاد مقاتلين اثنين وجرح اثنين آخرين".

بغداد اليوم - ديالى

أحبطت قوات الحشد الشعبي، الاثنين (01 حزيران 2020)، محاولة تسلل لعناصر داعش في قاطع نفط خانة شمالي ديالى.

وذكر بيان لإعلام الحشد تلقته (بغداد اليوم)، أن "قوة من اللواء الأول في الحشد الشعبي رصدت تحركات لعناصر داعش كانت

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قوات الحشد الشعبي، الاثنين (01 أيار 2020)، القبض على قياديين اثنين في تنظيم داعش بمحافظة نينوى.

وذكر إعلام الحشد الشعبي ، أن استخبارات عمليات نينوى للحشد واللواء 33 اعتقلا قياديين اثنين بداعش أحدهما مسؤول المفخخات الس

بغداد اليوم _ ديالى

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد، القبض على ارهابيين اثنين في ناحية قره تبه.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، نفذت قوة مشتركة من فرقة المشاة الخامسة ومكافحة اجرام

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