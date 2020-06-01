اعتقال قياديين في داعش أحدهما مسؤول المفخخات في العراق

2020/06/01 | 12:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت القوات العراقية، اليوم الاثنين، اعتقال عنصرين بارزين في تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة الموصل شمالي العراق بواسطة اللواء 33 التابع للحشد الشعبي...

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