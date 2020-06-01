مصادر: ترامب اختبأ بقبو محصن بعد تجمع المتظاهرين قرب البيت الأبيض

2020/06/01 | 12:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت شبكة سي إن إن الإخبارية الأميركية، اليوم الاثنين، عن مصادر مسؤولة بأن الرئيس دونالد ترامب نُقل إلى قبو البيت الأبيض المُحصَّن (مركز عمليات الطوارئ)، وذلك مع تجمع المتظاهرين من أجل جورج فلويد خارج البيت الأبيض الجمعة الماضي.وقال مسؤول بالبيت الأبيض ومصدر أمني، إنه تم نقل الرئيس ترمب إلى مخبأ تحت الأرض بالبيت الأبيض لفترة […]

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