شركة هواوي تطرح حاسبها المحمول (Matebook E)

2020/06/01 | 12:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة هواوي عن جهازها المحمول الجديد من فئة MateBook خلال فعاليات مؤتمر في شنغهاي، وهو نسخة مطورة من جهاز MateBook E الأصلي، الذي تم إطلاقه في العام 2017.وتحاول هواوي دخول قطاع الحواسيب المتميزة، والحواسيب المتخصصة؛ من أجل الحصول على حصَّة سوقيَّة، وتجنب المنافسة المباشرة مع العديد من المنافسين، والحفاظ على هوامش الربح، وذلك بالنظر […]

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