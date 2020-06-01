قائد عمليات كربلاء يؤكد تأمين المناطق الشمالية والغربية للمحافظة

2020/06/01 | 12:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلنت قيادة عمليات كربلاء التابعة الى وزارة الدفاع ، اليوم الاثنين ، عن تأمين القواطع الامنية الشمالية والغربية بنسبة 100 بالمائة .وقال قائد العمليات اللواء الركن علي الهاشمي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “حدود المحافظة المجاورة لمحافظتي بابل والانبار مؤمنة من أي خطر […]

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