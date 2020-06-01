2020/06/01 | 12:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسعار النفط تقترب من 40 دولاراً.. واجتماع مرتقب لـ’أوبك’ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/01 | 12:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النفط تقترب من 40 دولاراً.. واجتماع مرتقب لـ’أوبك’) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار النفط تقترب من 40 دولاراً.. واجتماع مرتقب لـ’أوبك’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).