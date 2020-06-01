رئيس لجنة الحكام يؤكد: لا تغيير على القائمة الدولية

2020/06/01 | 12:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم، علاء عبدالقادر اليوم الاثنين، (1 حزيران 2020) ، ان اللجنة تكرس جل عملها على تفعيل المنصات الالكترونية ومتابعة تدريبات الحكام الفردية، مستبعدا اي تغيير في القائمة الدولية.

وقال عبد القادر في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "التركيز ينصب كذلك على وضع منهجية ترتقي بمستوى التحكيم وتطويره قبل انطلاق منافسات دوري الكرة بجميع فئاته".





واستبعد عبد القادر، في الوقت نفسه، "وجود أي تغيير بشأن ترشيح الحكام للقائمة الدولية لأسباب كثيرة، أبرزها توقف الدوري، فضلاَ عن أن الوقت مبكر للحديث عن التغيير".





وبين: "لن يكون هنالك أي تغيير في القائمة لهذه السنة، وهو أمر مستبعد جداَ نظراَ للظروف الحالية التي نعيشها بسبب جائحة كورونا، وكذلك كون لجنة الحكام لم تأخذ وقتها الكافي على ارض الواقع".

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