بسبب ’’ظروف المعيشة’’.. شاب يضرم النار في نفسه داخل كافتيريا بالديوانية

2020/06/01 | 12:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-الديوانية

أفاد مصدر في شرطة محافظة الديوانية، الإثنين، بأن شابا أقدم على الانتحار، حرقا، بكافيتريا، في ال...





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