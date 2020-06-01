لجنة نيابية: سنقدم طلباً لاستضافة الوزراء والقادة الأمنيين حول حرائق الأراضي الزراعية

2020/06/01 | 12:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، الاثنين (01 حزيران 2020)، عزمها تقديم طلب لاستضافة الوزراء والقادة الأمنيين للاطلاع على خطط وقف حرائق الأراضي الزراعية المفتعلة.

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "سيقدم باسم اللجنة بجلسة البرلمان يوم الأربعاء المقبل طلبا لاستضافة الوزراء والقادة الأمنيين".

وأضاف، أن "الاستضافة ستكون للوقوف والاطلاع على خططهم لوقف حرائق الأراضي الزراعية المفتعلة من قبل جهات لا تريد العراق الوصول والاستمرار بالاكتفاء الذاتي لأغلب محاصيله الزراعية بشكل خاص".

وأوضح الشمري: "نأمل أن تكون الاستضافة بأقرب فرصة خاصة وأن استمرارية الحرائق دون رادع قد تعكس صورة سلبية على عدم الاهتمام بإنهاء هذا الأمر".

وشدد على أهمية ان "تاخذ رئاسة البرلمان هذا الأمر بجدية تعكس الاهتمام الواضح للسلطة التشريعية بما يمثله هذا الملف من أهمية كبيرة للقطاع الزراعي وما يدره من إيرادات أخرى لموازنة الدولة".

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