ترامب “يختبئ تحت الأرض” بعد وصول الاحتجاجات أمام البيت الأبيض

2020/06/01 | 12:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، ما حل بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ، بعد تصاعد الاحتجاجات أمام البيت الأبيض بسبب وفاة مواطن من أصل أفريقي تم توقيفه بطريقة عنيفة على يد الشرطة في مدينة مينيابوليس.وتحولت الاحتجاجات المستمرة منذ 5 ليالٍ لكارثة من الغضب والنار، حيث تم تخريب المباني الفيدرالية واندلعت الاشتباكات بين عناصر جهاز […]

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