نائب عن الفتح: ازمة انهاء الكابينة الوزارية قد تطول لشهرين مقبلين

2020/06/01 | 12:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد كشف النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني، اليوم الاثنين، عن وجود اصرار من قبل بعض الكتل السياسية على التمثيل في حكومة مصطفى الكاظمي فيما تبقى من الوزارات الشاغرة، مبينا ان اكمال الحكومة قد يطول لشهرين بسبب الخلافات السياسية.وقال الكناني في تصريح صحفي اطلعت عليه “العهد نيوز”، ان “الخلافات بين الكتل السياسية والصراع […]

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