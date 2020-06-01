شاهد: دراسة توضح التباين في قيمة الدخل بين الأغنياء والفقراء بالعراق: أغنى 10% يأخذون ربع الدخل القومي!

2020/06/01 | 12:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نشرت المجموعة المستقلة للابحاث، نتائج دراسة توضح نسبة التباين بين أفقر 10% و20% في العراق، مقارنة مع نظرائهم من الاغنياء في البلاد.واوضحت الدراسة أن أفقر 10% في العراق، يحصلون على نحو أقل من٤٪ من الدخل الوطني، في حين ينال أغنى10% حوالي ربع دخل العراقيين بنسبة أكثر من 23%.وينال أفقر 20% […]

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