مليارات الدنانير تحصل عليها “كي كارد” من رواتب الموظفين والمتقاعدين.. نائب يكشفها بالأرقام ويصفها بـ”المهدورة”

2020/06/01 | 12:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف عضو اللجنة المالية النيابية، النائب محمد صاحب الدراجي، أرقاما مالية مرعبة تحصل عليها شركة (كي كارد) من المتقاعدين والموظفين شهريا وبأسعار متفاوتة حسب راتب المستفيد، حيث تحصل الشركة على أكثر من 300 مليار دينار سنويا.وقال الدراجي في سلسلة تغريدات أطلعت عليها “يس عراق” إن “التقاعد في ظل ال كورونا والكي […]

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