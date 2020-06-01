2020/06/01 | 12:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حراك من 50 نائبا في البرلمان يخططون لتشكيل كتلة عابرة لدعم الكاظمي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/01 | 12:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حراك من 50 نائبا في البرلمان يخططون لتشكيل كتلة عابرة لدعم الكاظمي) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حراك من 50 نائبا في البرلمان يخططون لتشكيل كتلة عابرة لدعم الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).