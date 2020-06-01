2020/06/01 | 13:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … أفاد تقرير لموقع كاونتر بنج الامريكي المتخصص بشؤون الصراعات في منطقة الشرق الأوسط، بأن سياسات الولايات المتحدة متورطة بشدة في معاناة اليمن، من خلال بيع مليارات الدولارات من الذخائر إلى المملكة السعودية ودول أخرى مشاركة في العدوان على اليمن.وذكر التقرير الذي ترجمته /المعلومة/ أن ” السعودية وتحالفها المكون من تسع دول […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موقع امريكي: واشنطن تتحمل مسؤولية الازمة الانسانية في اليمن) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موقع امريكي: واشنطن تتحمل مسؤولية الازمة الانسانية في اليمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).