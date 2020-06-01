تطبيعية الكرة تحسم الجدل بشأن القائمة الدولية للحكام

2020/06/01 | 13:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة علاء عبد القادر، انه لا يوجد تغيير في القائمة الدولية للحكام.وقال عبد القادر في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، ان “اللجنة تكرس جل عملها على تفعيل المنصات الالكترونية ومتابعة تدريبات الحكام الفردية”.واوضح ان “التركيز ينصب كذلك على وضع منهجية ترتقي بمستوى التحكيم وتطويره قبل […]

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