2020/06/01 | 13:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقال قياديين بداعش احدهما مسؤول المفخخات السابق للتنظيم بنينوى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/01 | 13:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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