إيران والعراق يبحثان سبل تطوير العلاقات التجارية

2020/06/01 | 13:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى سفير الجمهورية الاسلامية الإيرانية في العراق ايرج مسجدي بوزير المالية العراقي الجديد لبحث سبل المزيد من تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين....

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