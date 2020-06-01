وجود 25 مليون لغم من مخلفات الحروب في العراق

2020/06/01 | 13:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف موقع “ العراق الأخضر” المعني بالبيئة، الاثنين، عن وجود نحو 25 مليون لغم من مخلفات الحروب التي شهدها العراق، فيما اشار الى ان اكثر الالغام في الاش...

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