في تركيا.. طعن شاب كوردي حتى الموت

2020/06/01 | 13:20 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض الشاب إلى الهجوم بينما كان يستمع إلى أغاني كوردية - صورة للشاب

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