تفجير جديد يستهدف الجيش ويوقع ضحايا في مخمور

2020/06/01 | 13:20 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجحت البيشمركة في منع سقوط مخمور بقبضة المتطرفين في أعقاب ظهور داعش واستيلائه على ثلثي مساحة البلاد بما في ذلك مناطق متنازع عليها قبل أن تسيطر عليها القوات العراقية – صورة: فرانس برس

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