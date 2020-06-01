الدولار يرتفع مع عودة كورونا بقوة إلى العراق

2020/06/01 | 13:20 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يأتي الارتفاع في ظل حظر شامل للتجول في أنحاء العراق كافة بما في ذلك إقليم كوردستان

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