مقتل وإصابة أربعة جنود عراقيين بانفجار عبوة ناسفة في نينوى

2020/06/01 | 13:20 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات أعلنت خلية الإعلام الأمني في #العراق، اليوم الاثنين، مقتل وإصابة أربعة جنود عراقيين بانفجار عبوة ناسفة في قضاء مخمور التابع لمحافظة #نينوى.وذكرت الخلية في بيان أن “عبوة ناسفة انفجرت على عجلة تابعة إلى…

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