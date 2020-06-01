بسبب سماعه للموسيقى الكردية… مقتل شاب تركي طعناً في ولاية أنقرة

2020/06/01 | 13:20 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركيا (الحل نت) ـ تعرض شاب تركي يدعى، “باريش تشاكان” (20 سنة) مساء أمس الأحد، لاعتداء من قِبل ثلاثة أشخاص في ولاية أنقرة، بسبب استماعه للموسيقى الكردية، ما أدى إلى مقتله على الفور.وقالت عائلة…

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