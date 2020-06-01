ترقبٌ في العراق لموجاتٍ جديدةٍ من فيروس “كورونا”

2020/06/01 | 13:20 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوز #العراق حاجز ستة آلاف إصابة بفيروس “#كورونا”، وهذا الأمر يشمل جميع المحافظات بما في ذلك مدن #إقليم_كردستان، وجرّاء ذلك اتخذت السلطات في البلاد سلسلة من الإجرائية الوقائية، وأبرزها الحظر التام للتجوال.وبالرغم من ذلك،…

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