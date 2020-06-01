سقوط خمس قذائف هاون غربي الانبار

2020/06/01 | 13:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أفاد مصدر أمني في محافظة الانبار ،الاثنين، بسقوط خمس قذائف هاون بالقرب من مركز قضاء الرطبة غربي الانبار.وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “عناصر من عصابات داعش الاجرامية يستقلون عجلة مدنية اطلقوا خمس قضاء هاون باتجاه مركو قضاء الرطبة غربي الانبار، دون وقوع اي اصابات في صفوف القوات الامنية والمواطنين”.واضاف المصدر، أن ” […]

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