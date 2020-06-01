بعد السيطرة على كورونا.. تركيا تستأنف الرحلات الجوية الداخلية

2020/06/01 | 13:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة استأنفت تركيا صباح الاثنين، خدمة الرحلات الجوية في الخطوط الداخلية، بعد السيطرة على تفشي فيروس كورونا الجديد.وقال وزير المواصلات والبنية التحتية عادل قرة اسماعيل أوغلو في تصريح للصحفيين، أن شركات الطيران اتخذت كافة التدابير الوقائية من كورونا.وأوضح قرة اسماعيل أوغلو، أن بلاده تمتلك بنية تحتية قوية في مجال المواصلات، مبينا […]

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