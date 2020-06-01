2020/06/01 | 13:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عززت الجهود التي تبذلها مجموعة ضغط أمريكية بقيمة 2 مليون دولار وعرائض من مشرعين أوروبيين من الضغط على السعودية لإطلاق سراح أمير سعودي معتقل منذ عامين دون توجيه أي تهم له.وجاء احتجاز الأمير سلمان بن عبد العزيز ووالده منذ كانون الثاني/ يناير 2018 في إطار حملة اعتقالات طالت أفراد في العائلة المالكة بإشراف ولي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضغوطات متزايدة لإطلاق سراح أمير مسجون في السعودية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضغوطات متزايدة لإطلاق سراح أمير مسجون في السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).