2020/06/01 | 13:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 قتلى وأكثر من 4 آلاف معتقل .. حصيلة الاحتجاجات الأميركية في 6 أيام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/01 | 13:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

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