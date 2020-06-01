وزارة الصحة: دفعة جديدة من المستلزمات الطبية ستصل الى البلاد قريبا

2020/06/01 | 13:31 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة، ، ان دفعة جديدة من المستلزمات الطبية لمواجهة انتشار فايروس كورونا ستصل الى البلاد خلال الايام القليلة المقبلة.وقال وكيل الوزارة عضو خلية الأزمة حازم الجميلي في تصريح صحفي تابعته وكالة صدى، إن “الصحة شكلت فرقا طبية في جانبي الكرخ والرصافة والمحافظات بالتعاون مع الجهات الأمنية لغرض تطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس

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