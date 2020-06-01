مركز مراقبة الانترنت: سماء العراق فوضى بالترددات والخدمة تصل لأقل من 100 كيلوبايت بالثانية

2020/06/01 | 13:31 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب مركز مراقبة الانترنت، الاثنين، وزارة الاتصالات بضرورة تحسين خدمة الانترنت، مشددة على ضرور فرض شروط على عمل الشركات ومراقبتها للخدمة.وقال المركز في بيان تلقته وكالة صدى , ان “على وزارة الاتصالات تطوير البنى التحتية الخاصة بالانترنت، وتقليل أسعار الضرائب، وتقليل كلفة ايجار البنى التحتية”، مشيرا الى انه “لابد من فتح باب الشكاوى للمواطنين

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