خبير امني يبين أولويات التفاوض الامني العراقي الأمريكي المرتقب

2020/06/01 | 13:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد الخبير الأمني احمد الشريفي, الاثنين, أن المفاوضات الأمنية التي سيجريها العراق مع الولايات المتحدة الامريكية ستتضمن ملفات متعددة تقف في اولويتها التواجد الأمريكي , مشيرا الى ان جدولة الانسحاب ستكون فيها مناورة أمريكية وستكون اصعب مراحل المفاوضات.وقال الشريفي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” المفاوضات الامريكية […]

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