مصدر طبي لـ”العهد نيوز”: تسجيل حالة وفاة جديدة بكورونا في المثنى

2020/06/01 | 13:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- المثنىاكد مصدر طبي، انه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بكورونا في محافظة المثنى.واضاف المصدر، في تصريح خص به “العهد نيوز” اليوم الاثنين، ان هيئة الحشد الشعبي ستقوم بتكفل وسيلة لنقل المتوفي الى النجف الاشرف ودفنه مع كافة الاجراءات المتعلقة بذلك من تغسيل وتكفين وزيارة عن بعد والصلاة على الميت والدفن.واعلنت دائرة صحة المثنى، […]

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