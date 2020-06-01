2020/06/01 | 13:44 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعمل تجار جملة في #حلب شمالي #سوريا، على احتكار مواد وسلع أساسية ورفض بيعها لتجار المفرق، وذلك طمعاً بتحقيق أرباح ومكاسب جديدة مع تواصل انهيار #الليرة العملات الأجنبية.ونقلت صحيفة (الوطن) عن بائعي مفرق في…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حلب… تجار يحتكرون سلعاً أساسية بانتظار مكاسب صرف الدولار) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حلب… تجار يحتكرون سلعاً أساسية بانتظار مكاسب صرف الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).