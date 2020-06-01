ديالى: كل مداخل المحافظة مع المحافظات المجاورة أغلقت.. هولاء من يسمح لهم بالمرور

2020/06/01 | 13:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اكدت خلية الازمة الحكومية في ديالى، الاثنين، بات مداخلها المحافظة اغلقت مع المحافظات المجاورة لها ومنها بغداد.وقال مدير اعلام خلية الازمة الحكومية في ديالى ياسر بدر في تصريح لـ/ المعلومة/،انه” تطبيقا لمضامين الحظر الشامل تم الايعاز باغلاق كل مداخل ديالى مع المحافظات المجاورة ومنها بغداد”.واضاف بدر،انه” يسمح بمرور الشرائح المستثناة من […]

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