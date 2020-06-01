التعليم تعلن استجابة الجامعات والكليات الأهلية إلى تخفيض الأجور الدراسية

2020/06/01 | 13:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، استجابة الجامعات والكليات الأهلية إلى تخفيض الأجور الدراسية.

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