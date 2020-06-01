وزير التخطيط والسفير الإيراني يبحثان زيادة حجم التبادل التجاري

2020/06/01 | 13:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير التخطيط، خالد بتال النجم، اليوم الاثنين، حرص الحكومة على زيادة التعاون بين العراق وإيران.

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