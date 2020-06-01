شاهد: ظهور استثنائي للملكة إليزابيث لأول مرة منذ بدء الإغلاق في بريطانيا

2020/06/01 | 13:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة ظهرت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، يوم أمس الآحد، علنا للمرة الأولى بصور جديدة منذ بدء الإغلاق في المملكة المتحدة بسبب وباء كورونا.ونشرت العائلة المالكة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أمس الأحد، صورا للملكة البالغة من العمر 94 عاما، وهي تمتطي مهرا في قلعة وندسور.ويعرف عن إليزابيث الثانية حبها […]

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