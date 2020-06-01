قدو يكشف تفاصيل قرار خفض الرواتب العليا ويطال حمايات هؤلاء

2020/06/01 | 13:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف عضو اللجنة المالية النيابية، حنين قدو، تفصيل قرار مجلس الوزراء بخفض رواتب الدرجات العليا.

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