المثنى تسجل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

2020/06/01 | 13:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- المثنى

أفاد مصدر طبي، في محافظة المثنى، الاثنين (01 حزيران 2020)، بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ...





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