2020/06/01 | 13:51 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أفاد مصدر طبي، في محافظة المثنى، الاثنين (01 حزيران 2020)، بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
المثنى تسجل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- المثنى
أفاد مصدر طبي، في محافظة المثنى، الاثنين (01 حزيران 2020)، بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
المثنى تسجل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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