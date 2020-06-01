ضبط دراجات نارية لم يصرح بها سببت هدراً بالمال العام في منفذ أم قصر الشمالي

2020/06/01 | 13:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- البصرة

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، منفذ أم قصر الشمالي في محافظة البصرة، الاثنين (01 حزيران 2020)، ضبط حاويتين حجم 40 قدماً محملتين وحسب المعاملة الكمركية قطع غيار للدراجات النارية معفاة من الرسوم الكمركية.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "عملية الضبط تمت من قبل شعبة البحث والتحري وخارج الحرم الكمركي بعد تدقيق معاملاتها الكمركية ومعاينة البضاعة".

وأضافت أنه "تبين أن الحاويتين بداخلهما دراجات نارية سعة 50 و125 سي سي المنشأ الصين لم يصرح بها تهربٱ من دفع الرسوم الكمركية مما سببت هدراً وتجاوزٱ على المال العام كونها غير مشمولة بالاعفاء ويجب أن تسجل في حاسبة المرور".

وتابع بيان الهيأة أنه "تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى قاضي تحقيق محكمة أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين من لجنة الكشف الكمركي في المنفذ الحدودي".

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وقالت الوزارة في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إنه "حرصا على منع الالتباس والتداخل في

بغداد اليوم- بغداد

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بغداد اليوم- كردستان

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وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "السلطات الامنية في إقليم كردستان إغلقت معبر باشماخ

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