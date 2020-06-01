التعليم تعلن استجابة الجامعات والكليات الأهلية إلى تخفيض أجور الدراسة

2020/06/01 | 13:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الإثنين (1 حزيران 2020)،استجابة الجامعات والكليات الأهلية إلى تخفيض أجور الدراسة.

وقالت الوزارة في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إنه "حرصا على منع الالتباس والتداخل في السياقات المسؤولة عن تنظيم علاقة العمل مع الجامعات والكليات الأهلية فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، مؤكدة "التزامها بقانون التعليم العالي الأهلي ذي الرقم 25 لسنة 2016 الذي ينص على أن تلك المؤسسات تتمتع بالشخصية المعنوية ذات الاستقلال المالي والإداري".





وأضافت، "استنادا الى هذا المعطى القانوني الصريح فإن الجامعات والكليات الأهلية استجابت الى دعوة الوزارة بتخفيض الأجور الدراسية للطلبة بنسب متفاوتة في هذا الظرف المعقد صحيا واقتصاديا ومنحت مقاعد دراسية مجانية لعدد ليس بالقليل منهم وأسقطت الأجور عن المتعففين وأبناء الشهداء وغطت جزئيا رواتب التدريسيين والموظفين الذين تقدر أعدادهم بأربعة عشر ألف منتسب".





وأشارت الوزارة، "انطلاقا من مسؤولية وزارة التعليم العالي في الإشراف والتقويم العلمي بما يحقق أهداف المؤسسات الجامعية الأهلية فإنها تثمن إسهامها الإيجابي في حركة التعليم في العراق واحتضانها أكثر من مئتين وخمسين ألف طالب في التخصصات العلمية والإنسانية المختلفة".





وتحث وزارة التعليم العالي "الجامعات والكليات الأهلية على استكمال متطلبات العام الدراسي الحالي وتوفير مناخات الثقة والدعم والنجاح لجميع الطلبة في امتحاناتهم الإلكترونية المرتقبة".

بغداد اليوم- البصرة

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وقالت الهيأة في بيان تل

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وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "السلطات الامنية في إقليم كردستان إغلقت معبر باشماخ

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