2020/06/01 | 14:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنافذ الحدودية تعلن إحباط ’خدعة’ جديدة وتنشر صورة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/01 | 14:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

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