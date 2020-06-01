بينها منع إقامة العزاء وغلق الملاعب الرياضية.. أزمة ميسان تصدر 7 قرارات جديدة

2020/06/01 | 14:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بيان رسمي

#التشديد على متابعة فرض حظر التجوال الكلي والشامل لغاية يوم السبت الموافق 2020/6/6 #وبالاستثناءات المعمول بها سابقاً .

#غلق منافذ المحافظة الرئيسية بالكامل مع التشديد #واستثناء فقط عجلات الحمل الخاصة بالمواد الغذائية والطبية والمستثناة بقرارات من خلية الأزمة.

#غلق المحال التجارية في السوق الكبير ومحيطه (شارع التربية وشارع دجلة) #والسماح_فقط للعيادات الطبية بشرط الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والصحية .

#منع إقامة مجالس العزاء واي مراسيم لمناسبات أخرى توجب حدوث تجمعات بشرية واخذ تعهد من أصحابها بعدم إقامتها .

#غلق ملاعب كرة القدم (الساحات المثيلة) #وكذلك غلق المقاهي والكوفيات .

#توجيه الجهات الأمنية بتشديد إجراءاتها داخل المناطق الشعبية ومنع التجمعات التي تساهم في انتشار الفيروس .

#استمرار تكثيف الرسائل الإعلامية في التوعية بأساليب الوقاية والتحذير من مخاطر انتشار فيروس كورونا.



#الاستمرار بحملات التعقيم والتعفير لكافة مناطق المحافظة.

#وسيتم إعادة تقييم القرارات حسب الموقف الوبائي لفيروس كورونا .

كما ندعوا ونهيب بمواطنينا الكرام الالتزام بالتوجيهات والإجراءات الوقائية والاقتصار على مغادرة المنزل في الحالات الضرورية والاستمرار بتطبيق أعلى درجات المسؤولية وبأقل عدد ممكن من الإفراد حفاظاً على أرواحهم وأرواح عوائلهم

يتبع .



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