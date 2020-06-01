رئيس الجمهورية ووزير التخطيط يبحثان تحقيق التنمية الاقتصادية وتهيئة فرص العمل والحد من البطالة

2020/06/01 | 14:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس الجمهورية، برهم صالح، الاثنين (01 حزيران 2020)، ووزير التخطيط، خالد بتال النجم، تحقيق التنمية الاقتصادية وتهيئة فرص العمل والحد من البطالة.

وقال المكتب الإعلامي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "صالح استقبل، في قصر السلام ببغداد، اليوم الإثنين 1-6-2020، وزير التخطيط خالد بتال النجم".

واضاف أن "اللقاء جرى خلال بحث دور الوزارة في رسم السياسات العامة لتحقيق التنمية الاقتصادية بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتهيئة فرص العمل والحد من البطالة".

وتابع أنه "تم التأكيد على أهمية مضاعفة الجهود لإيجاد سياسة مالية تحقق الاستقرار في ظل الظروف والتحديات الراهنة لاسيما مع انخفاض أسعار النفط وتفشي جائحة كورونا".

بغداد اليوم-ديالى

طالبت دائرة صحة محافظة ديالى، المحافظ مثنى التميمي، بمخاطبة هيأة الحشد الشعبي، بإخلاء موقع مبنى مستشفى حكومي، يستغله لواء تابع للأخير.

وجاء في كتاب وجهته دائرة صحة محافظة ديالى، الى مكتب المحافظ، مثنى التميمي: "نود اعلامك

بغداد اليوم- بغداد

ثمن وزير التخطيط، خالد بتال النجم، الاثنين (01 حزيران 2020)، الدعم الإيراني للعراق في مختلف المجالات، فيما أكد حرص الحكومة العراقية على زيادة مستوى التعاون المشترك بين البلدين.

وقال بيان لمكتب الوزير، تلقته (بغداد اليوم)، إن

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، الاثنين (01 حزيران 2020)، عزمها تقديم طلب لاستضافة الوزراء والقادة الأمنيين للاطلاع على خطط وقف حرائق الأراضي الزراعية المفتعلة.

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري، في بيان تلقته (بغداد

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